كريم بنزيما يلاحق ميسي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:20 ص
كريم بنزيما
كريم بنزيما
وكالات
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استطاع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني تكرار إنجاز ليونيل ميسي نجم برشلونة بالمساهمة  في تعادل فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-2، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وكان ريال مدريد متأخرًا بهدفين نظيفين في المباراة حتى الدقيقة 87 حين سجل كريم بزيما هدف تقليص الفارق، ثم سجل كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة 93 .

 

ووفقاً لشبكة "Squawka Football" المختصة في الإحصائيات فإن بنزيما أصبح ثاني لاعب يسجل في 16 موسماً متتالياً في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة.

 

ويتواجد ريال مدريد في المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل الصدارة شاختار برصيد 4 نقاط ثم مونشنجلادباخ برصيد نقطتين وإنتر ميلان في المركز الثالث.

 

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