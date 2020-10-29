برشلونة يفكر في "تشافي"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:27 ص
برشلونة
برشلونة
وكالات
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يفكر نادي برشلونة الإسباني في استعادة لاعبه الهولندي تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

ورحل سيمونز (17 عامًا) عن برشلونة بحثًا عن دقائق للمشاركة، لكن تجربة باريس سان جيرمان لم ترضه حتى الآن.

 

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن برشلونة يفكر في استعادة سيمونز، إذا لم يجدد اللاعب عقده مع باريس سان جيرمان.

 

ويرتبط سيمونز بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لكنه لم يتفاوض على التجديد حتى الآن.

 

وعلى الرغم من رغبة باريس سان جيرمان في الإبقاء على تشافي إلا أن اللاعب يفكر في خوض تجربة أخرى.

 

وأكد التقرير أن هناك أكثر من نادٍ إنجليزي إلى جانب برشلونة، يرغب في ضم سيمونز في الصيف المقبل.

 

 

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