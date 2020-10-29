خطوة وحيدة تفصل باريس عن الإطاحة بمدرب الفريق

كشفت تقارير فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر جدياً في توجيه الشكر للمدرب الألماني توماس توخيل، إلا أن الأمر الذي يحول دون تنفيذ هذا الأمر هو أن النادي الباريسي سيكون مضطرا لدفع "10 ملايين يورو لإقالة توخيل".

وأشارت صحيفة لو باريزيان اليومية إلى أن "قبل 8 أشهر من نهاية عقد توخيل، فإن إقالة المدرب الألماني وجهازه الفني ستكلف خزينة النادي 10 ملايين يورو على الأقل".

وتمر العلاقة بين توخيل وبين المدير الرياضي بالنادي، البرازيلي ليوناردو، بمرحلة من التوتر.