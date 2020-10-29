هجمات استخباراتية إيرانية وقرار عاجل من النائب العام.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 8،040،203 مصابين، بينهم 120،563 حالة وفاة، ومنهم 7،315،989 متعافيا، وفقا للبيانات الواردة في موقع "وورلد ميتر" المهتم برصد إحصائيات فيروس كورونا على مستوى العالم.





حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات التركية، من مواصلة السعي وراء منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".





وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنّ الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة "إس-400" الروسية.





وأوضحت عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أنّ هدف الهجمات الإلكترونية الإيرانية جمع معلومات استخبارية، وحاولت استهداف أكثر من 100 شخصية بارزة.





أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق مشروعات الكباري بمنطقة مصر الجدیدة، ومدینة نصر، حیث ستغلق حركة المرور كليا على الكباري في هذه المناطق، اعتبارا من الساعة 10 مساء الیوم الأربعاء حتى الساعة 6 صباح یوم السبت المقبل الموافق 31 أكتوبر 2020.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى اليوم.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس زوجين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتلهما عمدًا نجلَهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر بتركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته.