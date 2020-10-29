رئيس نادي برشلونة السابق يكشف عن موقفه من استقالة بارتوميو

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة السابق، عن انطباعه الأول بعد إعلان جوسيب ماريا بارتوميو، استقالته من رئاسة قلعة كامب نو.













وقال بارتوميو من خلال مؤتمر صحفي، عن إعلانه رسميا استقالته ومجلس إدارته بالكامل من قيادة أي منصب داخل أسوار الفريق الكاتالوني.













ونشر لابورتا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعد إعلان استقالة بارتوميو: "لقد حان الوقت، فُتح الطريق أخيرًا لإعادة بناء برشلونة، يحيا البارسا".











