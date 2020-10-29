في غياب الونش.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرجاء البيضاوي المغربى، فى إطار منافسة إياب الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن تقام مباراة إياب نصف النهائى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل الأول من نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي.



ويغيب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول، عن تشكيل القلعة البيضاء لمواجهة الرجاء المغربي، عقب تعرضه للإصابة في مواجهة الإسماعيلي، في الجولة الأخيرة من الدوري العام.


وخضع الونش لأشعة وتبين من خلالها معاناته من جزع في وتر عظمة الصابونة في الركبة، ويحتاج لفترة راحة، على أن يخوض فترة تأهيل بعدها.



ومن المرجح أن يكون تشكيل الزمالك للقاء الرجاء البيضاوي المغربي كالآتي:-


في حراسة المرمى: محمد أبوجبل

وخط الدفاع:  محمود علاء، أحمد عيد، محمد عبدالغنى،عبدالله جمعة.


وخط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى، أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

أما عن خط الهجوم: مصطفى محمد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود علاء دوري أبطال افريقيا باتشيكو الونش

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 6 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ميدو يكشف طريقة لعب باتشيكو أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي بدوري الأبطال

باتشيكو يحدد بديل ساسي في مواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام الرجاء المغربي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه