مائل للبرودة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في السويس الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في قنا الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 33