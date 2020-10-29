ميريام فارس ترزق بمولودها الثاني

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:38 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعلنت الفنانة اللبانية ميريام فارس، عن ولادة طفلها الثانى، من زوجها رجل الأعمال داني متري، وذلك دون أن تكشف من قبل عن حملها. 



ونشرت ميريام فارس، مقطع فيديو لنجلها الصغير عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائله "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".




يشار إلي أن في عام 2014 تزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصاً فقط وفي سرية تامة بعيداً عن وسائل الإعلام، وقد أنجبت منه ولدا يدعى جايدن.

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