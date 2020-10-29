بسبب "إس-400".. الولايات المتحدة تحذر تركيا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات التركية، من مواصلة السعي وراء منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".





وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنّ الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة "إس-400" الروسية.





وأضافت الخارجية الأمريكية، أنّ خطر فرض عقوبات أميركية على تركيا بات حقيقيا جدا.





يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وحذرت أنقرة من شراء المنظومة الروسية، إلا أنّ الأخيرة استمرت في صفقتها مع موسكو، ما دعا واشنطن إلى فرض عقوبات على تركيا منها إلغاء صفقة طائرات.



