تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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اُسدل الستار مساء على منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني، والتي شهدت فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



ويتربع ريال سوسيداد على عرش ترتيب الدوري الإسباني، عقب تحقيقه فوزه الثالث على التوالي، وجاء على حساب ضيفه هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


وبهذا الفوز تمكن الباسكي من رفع رصيده الى 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام ريال مدريد حامل لقب الليجا للنسخة الماضية.



وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-


1 – ريال سوسيداد 11 نقطة

2 – ريال مدريد 13 نقاط

3 – غرناطة 13 نقاط

4 – فياريال 11 نقطة

5 – أتلتيكو مدريد 11 نقطة

6 –أوساسونا 10 نقاط

7_ قادش 10 نقاط

8 _إلتشي 10 نقاط

9 – خيتافي 10 نقاط

10 – ريال بيتيس 9 نقاط

11 – إيبار 8 نقاط

12 – برشلونة 7 نقاط

13 – إشبيلية 7  نقاط

14 –فالنسيا 7 نقاط

15 – أتلتيك بيلباو 6 نقاط

16 – هويسكا 5 نقاط

17 – سيلتا فيجو 5 نقاط

18 – ديبورتيفو ألافيس 4 نقاط

19 – بلد الوليد 3 نقاط

20 – ليفانتي 3 نقاط

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