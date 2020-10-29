موعد مباراة ميلان وسبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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 ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق ميلان الإيطالي ونظيره سبارتا براغ التشيكي، اليوم الخميس، الموافق 29 أكتوبر الجاري، علي ملعب «سان سيرو» في مدينة ميلانو، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من  بطولة الدوري الأوروبي.

وحقق ميلان انطلاقة متميزة بفوزه الكاسح على اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في افتتاح دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وعلى الجانب الأخر، يسعى سبارتا براغ إلى تعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها على يد فريق ليل الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في افتتاحية دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

فيما يقدم الفريقان نتائج جيده على الصعيد المحلي، حيث يحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، كما نجح سبارتا براغ في الفوز في جميع مباريات الدوري التشيكي حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام المباراة الساعة السابعة وخمسة وخمسون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة وخمسة وخمسون دقيقة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة عصرًا بتوقيت جرينتش.

ويذاع اللقاء حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport hd 1 التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

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ميلان سبارتا براغ التشيكي الدوري الأوروبي

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