نجم الأهلي السابق: موسيماني أعاد الروح للاعبين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد النادى الأهلى لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم ثم نهائي دوري أبطال إفريقيا فى السادس من نوفمبر المقبل.

وأكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، أن اسم القلعة الحمراء يضيف لأي مدير فني سواء مع السويسري رينيه فايلر أو الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال عبدالمنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر صنع اسم كبير من خلال النادي الأهلي، وخلال الفترة الماضية تلقي العديد من العروض المغرية بسبب القلعة الحمراء فهو كان غير معروف على الإطلاق قبل قدومه تدريب الفريق".

وأضاف: "موسيماني حضر إلى الأهلي وكأنه متواجد داخل الفريق منذ فترة طويلة، فهو يعرف أدق التفاصيل عن اللاعبين ونجح فى التجانس مع الفريق واستطاع اعادة الروح إلى اللاعبين خلال فترة قصيرة".

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