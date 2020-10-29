بعد طرح البوستر الدعائي "خطه دم" مقتبس من فيلم كوري

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:07 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أثار البوستر الدعائي لفيلم "خطه دم" ضجة بطولة النجمة نيللي كريم، وذلك بسب تشابه البوستر الخاص لفيلم الكوري “A Tale of two sisters” الذي تم طرحه عام 2003.




وظهر البوستر لفيلم "خطه دم" ونيللي كريم وظافر عابدين البوستر ويجلس أمامهما طفلان على كرسيين، نفس البوستر الفيلم الكوري الذي ظهر بنفس هذا الشكل باختلاف بنتين،وتوقع الجمهور بأن الفيلم مأخوذ من القصه الكوريه الذي لاقي نجاح كبير عقب عرضه




والمقرر فيلم خطه دم يعرض في يوم 30 أكتوبر، حيث وتدور أحداث الفيلم الكوري حول فتاتين تعيشان مع والدهما وزوجته الممرضة، في منزل غريب، ودائمًا زوجة الأب تعامل الفتاتين بقسوة، مما أثر كثيرًا على تصرفات وشخصية الفتاة الصغيرة التي أكثرت من طلب المساعدة من شقيقتها الكبرى للنجاة من تلك الزوجة، وتتعامل الشقيقة الكبرى بطريقة غريبة مع والدها، وتصرفاتها يشوبها الغموض، وتكون مريضة بمرض لا يتم فهمه سوى في نهاية الفيلم، وظهر ذلك المرض عليها جليًا بعد وفاة والدتها، وعلمها بأن الأب كان واقعًا في غرام تلك الممرضة قبل وفاة والدتها.

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