بإبتسامة عفوية.. جميلة عوض تغازل جمهورها بصورة لها من مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة جميلة عوض على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.




ونشرت جميلة عوض عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام،صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على جمبسوت، وابتسامة تلقائية جذبت انتباه جمهورها ومتابعيها.




يذكر أن جميلة عوض يعرض لها حاليا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

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