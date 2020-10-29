ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة









مازال المهاجم الشاب أنسو فاتي، جناح فريق برشلونة، يتصدر ترتيب هدافي الليجا الإسباني برصيد أربعة أهداف، وذلك بعد مرور سبع جولات من عمر المسابقة.









واستطاع الفتي الصغير هز شباك ريال مدريد في الدقيقة الثامنة في لقاء كلاسيكو الأرض مساء السبت الماضي، الذي انتهت بفوز الميرنجي على الفريق الكاتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على "ملعب كامب نو" معقل رأس الفريق الكاتالوني.









ويتساويًا أنسو فانتي مع كل من، باكو ألكاسير، نجم فياريال ولويس سواريز، مهاجم برشلونة برصيد الأهداف.









وقد توج ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني للنسخة الماضية، بعدما سجل 25 هدفًا.









ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة المقبلة كالآتي:-









1 – فاتي أربعة أهداف





2_ ألكاسير أربعة أهداف





3 – سواريز أربعة أهداف





4 – موراليس ثلاثة أهداف





5 – مورينو ثلاثة أهداف





6 – أسباس ثلاثة أهداف





7 – جوميز ثلاثة أهداف





8 – كيكي ثلاثة أهداف





9 – بورتو ثلاثة أهداف





10 – لوك دي يونج هدفين





11 – أنخيل هدفين



