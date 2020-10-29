شريف عبد المنعم: الأهلي أختلف مع موسيماني لهذا السبب؟

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد شريف عبدالمنعم، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر ظهر بشكل مختلف وتطور مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، منذ قدومه، مشددًا على أن المارد الأحمر تغير فى كل شييء.

وقال عبدالمنعم، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "موسيماني يملك خبرة داخل قارة أفريقيا، والأهلي مستواه اختلف كثيرًا معه والدليل مباراتي الوداد المغربي ولديه إمكانيات وتركيز كبير أثناء المباراة".

وأضاف: "الهدف الأول للنادي الأهلي هو الحصول على بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخطيب يقوم بمجهود غير طبيعي مع الفريق سواء باستقدام المدرب أو تنفيذ قرارات حاسمة".

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم.

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