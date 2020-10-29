رانيا يوسف أنا جريئه ومن ينتقدني لايبحث عني











وأضافت خلال لقائها في برنامج "mbctrending"، "أنا لبسى كده وأنا بحب أظهر مختلفة وغير تقليدية فى كل شيء وجريئة".









كما علقت على الأنتقادات التي تتعرض لها من قبل الجمهور قائله ، "من ينتقدني أو يهاجمني لا يبحث عني، ولا يرى ملابسى التى يراها جريئة، وأنا أحب اختياراتى وربما كونها تليق بى تلقى صدى لدى الجمهور".











وتابعت حديثها قائله" أنا مجنونة ولسعة، وبعترف بكده إنى غير تقليدية ولكن لا أثير الجدل كما يعتقد البعض".

قالت الفنانة رانيا يوسف، أنها لاتعتمد أن تثير الجدل أو لافت الأنظار إليها من خلال ملابسها ولكنها تريد أن تكون مختلفه، مشيرًا إلى أنها تحب أن ترتدي ملابسالتي تليق بها وتناسبها.