محمد صبحي: مستعد اهدي ماكرون مسلسل "فارس بلا جواد" بشرط

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
أكد الفنان محمد صبحي، بأنه مستعد يهدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسسلسل "فارس بلا جواد" لكي يذاع في فرنسا، بشرط أن يعتبر ذلك حريه تعبير مثل الرسومات السيئه و لا يتهمه بمعاداة السامية.





وقال خلال مداخله هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي عبر شاشه الأولى المصرية "الصهيونية ليس لها دين بل مخطط لحكم العالم مثل الإخوان المسلمين، بإدعائهم الإسلام والصهيونية بادعاء اليهودية.




وأضاف" ما فيش واحد في مصر في الثمانينات والتسعينات إلا ودعى إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأنا قولت للطلبة لن أطالبكم بمقاطعة البضائع الأمريكية ولا الإسرائيلية لأنهم لن يموتوا من الجوع ولكن قاطعوا ما هو سىء في داخلكم.

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 11 ساعة

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه