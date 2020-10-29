محمد صبحي: مستعد اهدي ماكرون مسلسل "فارس بلا جواد" بشرط
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:44 ص
أماني سلام
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أكد الفنان محمد صبحي، بأنه مستعد يهدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسسلسل "فارس بلا جواد" لكي يذاع في فرنسا، بشرط أن يعتبر ذلك حريه تعبير مثل الرسومات السيئه و لا يتهمه بمعاداة السامية.
وقال خلال مداخله هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي عبر شاشه الأولى المصرية "الصهيونية ليس لها دين بل مخطط لحكم العالم مثل الإخوان المسلمين، بإدعائهم الإسلام والصهيونية بادعاء اليهودية.
وأضاف" ما فيش واحد في مصر في الثمانينات والتسعينات إلا ودعى إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأنا قولت للطلبة لن أطالبكم بمقاطعة البضائع الأمريكية ولا الإسرائيلية لأنهم لن يموتوا من الجوع ولكن قاطعوا ما هو سىء في داخلكم.
وقال خلال مداخله هاتفية في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي عبر شاشه الأولى المصرية "الصهيونية ليس لها دين بل مخطط لحكم العالم مثل الإخوان المسلمين، بإدعائهم الإسلام والصهيونية بادعاء اليهودية.
وأضاف" ما فيش واحد في مصر في الثمانينات والتسعينات إلا ودعى إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وأنا قولت للطلبة لن أطالبكم بمقاطعة البضائع الأمريكية ولا الإسرائيلية لأنهم لن يموتوا من الجوع ولكن قاطعوا ما هو سىء في داخلكم.