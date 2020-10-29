موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني





يستضيف نادي ريال مدريد على أرضه نظيره فريق هويسكا ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الاسبانية مدريد.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



