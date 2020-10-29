ميدو يكشف أسباب طلب الأمن المصري تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
أمل الحلفاوي
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أوضح أحمد حسام ميدو، أن الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك لن تؤثر على عزيمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لحصد اللقب الإفريقي.
وأشار إلى أن تلك الأزمات تزيدهم إصرارا على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، لأن جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالجيل الحالي يتحملون المسؤولية بشكل كامل.
وشدد ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، على أنه كلما ازداد الأمر صعوبة على نادي الزمالك، فإنه يثق بأن لاعبي الزمالك سيُثبتون للجميع كالعادة أنهم رجال على قدر المسئولية، رغم كل ما يحدث.
وكشف عن أن الأمن المصري، يريد إرجاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قامت السلطات المصرية بالتواصل مع الاتحاد الإفريقي، وأكدت أن هناك صعوبة في فكرة إقامة المباراة في موعدها يوم السادس من شهر نوفمبر.
وواصل، " الأزمة الحقيقية للأمن المصري تكمن في إقامة نهائي دوري أبطال افريقيا في موعده يوم 6 نوفمبر هو ما سيحدث بعد المباراة وليس أثناء المباراة نفسها، حال كان بين الأهلي والزمالك، لأنه من الطبيعي أنه في حالة فوز الأهلي أو الزمالك باللقب سيخرج الجمهور للاحتفال في شتَّي محافظات مصر، وهو ما يصعُب تأمينه، خاصةً لظروف الانتخابات الحالية في مصر".
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