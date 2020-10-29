موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني













نجح نادي برشلونة الاسباني فى الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز.



