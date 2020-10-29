موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الإسباني
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
علي ماهر حلمي
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نجح نادي برشلونة الاسباني فى الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ديبورتيفو ألافيس الدولي.