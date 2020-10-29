خبير لوائح: اللجنة الأولمبية مهمتها فنية فقط









أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن اللجنة الأولمبية مهمتها فنية فقط، موضحًا أن دورها وفقا للقانون ينص على تشجيع البطولات ودعم الألعاب الرياضية دون التدخل فى عمل وزارة الشباب والرياضة.





وقال عبد اللطيف، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " أحكام القانون رقم 27 تنص على أن وزير الشباب والرياضة هو صاحب الحق في اتخاذ أى قرار دون الخضوع للقرارات اللجنه الاولمبيه المصريه برئاسه المهندس هشام حطب".



