صراع إيطالي على نجم بايرن ميونخ

كشفت تقرير صحفية إيطالي، عن رغبة الفريقين إنتر ميلان ويوفنتوس، في الظفر بخدمات النمساوي ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وينتهي عقد صاحب ال28 عامًا مع الفريق الألماني بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد حتى الآن.





ووفقاً لما ورد بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن البايرن فشل في العظيد من المحاولات لتجديد عقد ألابا، وكان آخرها خلال جلسة تم عقدها يوم الجمعة الماضي بحضور والده ووكيله بيني زهافي، حيث رفض اللاعب العرض".





وأضاف:"تقدم البافاري بعرض بلغ قيمته 11 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 6 ملايين إضافية كمكافآت حتى عام 2026، إلا أن ألابا كرر طلبه بالحصول على 15 مليون يورو سنويًا".



