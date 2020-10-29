خبير لوائح: الحكم ببطلان لائحة الزمالك ليس نهائي والطعن خلال 40 يوم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
 

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن حكم مركز التسوية والتحكيم الخاص ببطلان لائحة نادي الزمالك ليس نهائيًا وأنه من أول درجة.

وقال عبد اللطيف، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "قرار بطلان لائحة نادي الزمالك غير نهائي وسيتم الطعن عليه من جانب مسؤولو القلعة البيضاء لأنه حكم أول درجة وهو ما أكدته اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة".

وأضاف: " من حق النادى، الطعن خلال 40 يوما من اليوم على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية.

وأوضح خبير اللوائح، أنه بموجب قرار 2/218 والذى ينص على أنه بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور قرار مرتضى منصور الزمالك إسلام صادق

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موقف الونش من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تخطى عقبة الرجاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ ساعة و 10 دقيقة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. بطلان عمومية الزمالك

خبير لوائح يفجر مفاجأة نارية عن إيقاف النشاط الرياضي في مصر

عاجل.. انتخابات الزمالك مهددة بالبطلان بإنذار على يد محضر

خاص.. خبير لوائح يكشف قانونية سحب لقب الدوري من الأهلي بعد قرار مركز التسوية

شوبير: مركز التسوية والتحكيم يقضي ببطلان لائحة الزمالك

حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:55 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

12:14 ص

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه