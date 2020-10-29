خبير لوائح: الحكم ببطلان لائحة الزمالك ليس نهائي والطعن خلال 40 يوم





أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن حكم مركز التسوية والتحكيم الخاص ببطلان لائحة نادي الزمالك ليس نهائيًا وأنه من أول درجة.





وقال عبد اللطيف، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "قرار بطلان لائحة نادي الزمالك غير نهائي وسيتم الطعن عليه من جانب مسؤولو القلعة البيضاء لأنه حكم أول درجة وهو ما أكدته اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة".





وأضاف: " من حق النادى، الطعن خلال 40 يوما من اليوم على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية.



