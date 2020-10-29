بقيادة هالاند.. بوروسيا دورتموند يحقق فوزا صعبا على حساب زينيت الروسي بدوري الأبطال

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حقق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا ثمينا  في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2 / صفر على زينيت سان بطرسبورج الروسي اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا تعادل كلوب بروج البلجيكي مع لاتسيو الإيطالي 1 / 1.

على استاد "سيجنال إيدونا بارك" في دورتموند ، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بوروسيا دورتموند وزينيت سان بطرسبورج.

ولكن دورتموند استعاد اتزانه في البطولة بعد هزيمته أمام لاتسيو في الجولة الأولى حيث انتزع اليوم فوزا ثمينا على ضيفه بهدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة سجلهما جادون سانشو وإيرلنج هالاند في الدقيقتين 78 من ضربة جزاء و90 .

وحصد دورتموند أول ثلاث نقاط له في المجموعة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط خلف لاتسيو وكلوب بروج المتصدرين فيما ظل زينيت بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث بادر لاتسيو بهز الشباك عن طريق خواكين كوريا في الدقيقة 14 ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة 42 بتوقيع هانز فاناكن من ضربة جزاء.

وفشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الثاني ليظل التعادل قائما ويرفع كل منهما رصيده إلى أربع نقاط ويظل بروج في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف لاتسيو.

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هالاند دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند

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