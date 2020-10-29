"طبيب" يكشف الفارق بين الموجة الأولى والثانية لكورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن أن العالم في ارتفاع إصابات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن العالم انقسم إلى 4 أقسام خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا؛ انتشرت الإصابات في آسيا أولًا، ثم أوروبا، ثم أمريكا الشمالية والجنوبية، ويليها إفريقيا والشرق الأوسط.





وأشار "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن انتشار الموجة الثانية يسير بنفس نمط الموجة الأولى، ولكن هناك سيطرة على الإصابات في آسيا أكثر من أوروبا، موضحًا أن معظم الإصابات طفيفة.





وأضاف أن الإصابات في بعض البلدان وصلت لأعلى من معدلاتها في الذروة الأولى، ولكن نسبة الوفيات أقل، من 20 إلى 30% من الوفيات في الموجة الأولى لكورونا، لافتًا إلى أن وفيات فرنسا 30% من وفيات الذروة الأولى.





ولفت إلى أن الفيروس لم يتحور إلى الأسوأ حتى الآن، موضحًا أن قلة عدد الوفيات يرجع إلى قوة المنظومة الصحية، متابعًا: "المستشفيات بدأت تتعلم، وتعالج الحالات أسرع".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.



