ستيفاني صليبا : شعرت بخيبة أمل ولهذا اعتذرت عن أول عمل سينمائي لي في مصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا لبرنامج The insider بالعربي أنها تستعد لخوض أولى تجاربها السينمائية في مصر رافضة الكشف عن التفاصيل .



و قالت ستيفاني في لقائها مع الإعلامي ايلي نخله أن هذا العمل هو ثاني عرض يقدم لها في مصر مشيرة الى أنها رفضت العرض الأول بسبب خوفها من الكوميديا و لحرصها على أن تكون إطلالتها الأولى في السينما لها ثقل فني .



من جهة أخرى ، قالت ستيفاني أنها ستبدأ قريباً في لبنان تصوير مسلسل عربي مشترك من 60 حلقة بطولة نجم سوري كبير دون ذكر اسمه الى جانب ممثلين لبنانيين .



مسلسل ستيفاني الجديد سيكون تشويقي درامي وبحسب قولها لم تستطع التوقف عن قراءة الحلقات عندما وصلها السيناريو بسبب حبكته القوية .



هذا وأعلنت ستيفاني أنها لم توقع حتى اليوم على عمل رمضاني لموسم 2021 مشيرة الى أنها ممكن أن تعيد ثنائيتها مع عابد فهد للمرة الثالثة بالرغم من عدم نجاح مسلسلهما العام الماضي .



وأشارت الى أنها شعرت بخيبة أمل نتيجة عدم وصول مسلسل "الساحر" الى الجمهور بالطريقة المناسبة مؤكدة أن تركيزها اليوم سيكون على النص أكثر من تركيزها على من سيلعب بطولة العمل .



وفي ختام اللقاء ، أشارت الى أن مصير ال15 حلقة المتبقية من مسلسل الساحر مجهول .

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