عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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اعتذر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني عن مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة "أون تايم سبورت".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"اعتذرت اليوم عن مداخلتي مع الكابتن / احمد شوبير لظروف صحيه طارئه".

وكان من المقرر أن يقوم آل الشيخ بمداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية مع شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم" لكنه اعتذر لظروف صحية.

الجدير بالذكر أن أحمد شوبير أعلن في وقت سابق مداخلة مع تركي آل الشيخ عبر برنامج ملعب أو تايم سبورت لكشف الكثير من الحقائق وفتح المفات الساخنة لكن آل الشيخ اعتذر عن إجراء المكالمة.

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تركي آل الشيخ الظروف الطارئة ألميريا آل الشيخ أحمد شوبير

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