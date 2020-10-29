شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بـ حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.


طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.
شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم
شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

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