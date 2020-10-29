مينا عاطف: حصلت على المركز الأول في الإنشاد الإسلامي (فيديو)

روى مينا عاطف أول منشد مسيحي للابتهالات الإسلامية، تفاصيل بدايته مع الإنشاد الإسلامي، موضحا أنّه كان من خلال مسابقة للمنشدين في الجامعة".





وأضاف "عاطف"، خلال لقاء خاص ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأربعاء: "أصدقائي نصحوني بألا أشارك منعا للحرج ولكن بعد استشارة بعض المشايخ دخلت المسابقة".





وتابع: "الشيخ طلب مني أنّ أنشد أحد الابتهالات واخترت (مولاي إني ببابك)، ثم طلب مني أن أقول ترانيم مسيحية"، مشيرا إلى أنه حصل على أول جمهورية في الإنشاد الإسلامي، معلقا بسخرية: "مصدقتش لما اتصلوا بيه وقولتلهم النمرة غلط لأن كان متقدم أكتر من 120".



