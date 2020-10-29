مينا عاطف: حصلت على المركز الأول في الإنشاد الإسلامي (فيديو)
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:36 ص
داليا الحسين
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روى مينا عاطف أول منشد مسيحي للابتهالات الإسلامية، تفاصيل بدايته مع الإنشاد الإسلامي، موضحا أنّه كان من خلال مسابقة للمنشدين في الجامعة".
وأضاف "عاطف"، خلال لقاء خاص ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأربعاء: "أصدقائي نصحوني بألا أشارك منعا للحرج ولكن بعد استشارة بعض المشايخ دخلت المسابقة".
وتابع: "الشيخ طلب مني أنّ أنشد أحد الابتهالات واخترت (مولاي إني ببابك)، ثم طلب مني أن أقول ترانيم مسيحية"، مشيرا إلى أنه حصل على أول جمهورية في الإنشاد الإسلامي، معلقا بسخرية: "مصدقتش لما اتصلوا بيه وقولتلهم النمرة غلط لأن كان متقدم أكتر من 120".
وعن أزمة الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "نعتذر لأخواتنا المسلمين ولن نسمح بالإساءة للدين الإسلامي".
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