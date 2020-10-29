عضو بـ"الشيوخ": ظاهرة تعاطي المخدرات بين السائقين أصبحت مرعبة

قال اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ تعاطى السائقين للحبوب المخدرة أصبحت ظاهرة مرعبة ولا بُد من مواجهتها بتشديد الرقابة وبعض الإجراءات القانونية التي تضاعف العقوبة للسائقين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات.





وأضاف "المقرحي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه لابد من توجيه تهمة تعريض المواطنين للخطر للسائق الذي يثبت تعاطيه مخدرات ، مطالبًا بضرورة تخصيص مشرف من المدرسة على سائقي الأتوبيسات من أجل مراقبتهم، وتطاله ذات العقوبة التي تطال السائق حال حدوث حادثة بسبب تعاطى المخدرات.





صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 400 متطوع

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل لاستقبال 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات بالجامعات المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة تحت شعار "قوتنا في شبابنا" من إجمالي 1255 شاب وفتاة تقدموا للانضمام ضمن متطوعي الصندوق وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى 29400 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب في تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.





وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، مؤكد على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "انت اقوى من المخدرات" بين فئات المجتمع المختلفة.



