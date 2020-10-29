موقف الونش من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تخطى الزمالك عقبة الرجاء













كشفت تقارير صحفية عن موقف محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من خوض لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال تأهل الأبيض.





وكان الونش تعرض لإصابة فى الركبة خلال مواجهة الإسماعيلى، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ليحسم المركز الثاني.





وأكدت التقارير أن الونش يحتاج إلى 3 أسابيع، ليخضع فى الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي.





وأشار مصدر في الزمالك خلال تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني لن يجازف باللاعب فى النهائى الإفريقى، ولكن سيسعى لتجهيزه لخوض مباريات كأس مصر وبداية الموسم الجديد.



