موقف الونش من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تخطى الزمالك عقبة الرجاء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 12:23 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



كشفت تقارير صحفية عن موقف محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من خوض لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال تأهل الأبيض.

وكان الونش تعرض لإصابة فى الركبة خلال مواجهة الإسماعيلى، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ليحسم المركز الثاني.

وأكدت التقارير أن الونش يحتاج إلى 3 أسابيع، ليخضع فى الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأشار مصدر في الزمالك خلال تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني لن يجازف باللاعب فى النهائى الإفريقى، ولكن سيسعى لتجهيزه لخوض مباريات كأس مصر وبداية الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلاقي منافسه الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأول من شهر نوفمبر المقبل، وفي حال تأهله سيلاقي الأهلي.

أخبار تهمك

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

12:14 ص

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

11:30 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه