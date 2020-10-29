وائل الإبراشي: الإخوان مرضى نفسيين وينظرون للطفلة على أنها وعاء جنسي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:11 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مرضى في عقولهم وسلوكهم، موضحًا أنهم قاموا بنشر صور محافظة دمياط، وهى وسط بعض الأطفال ممن يلعبن البالية، وارحوا يروجون لها على أساس أنها صور تدعوا إلى الانحلال، متابعا: "ناس لديهم عقد وفضائح جنسية الإخوان.. لأنهم يتعاملون مع المرأة والطفلة على أساس أنها وعاء جنسي.. تفكيره الجنسي الوقح والعفن يجعلهم يقولون هذا".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المجتمع المصري، لم يعانى من الجماعة الإرهابية سياسيًا فقط، بل واجتماعيًا أيضًا، معقبًا: "عانينا من الإخوان سياسيًا واجتماعيا".

وتابع "الإبراشي":" أنت مريض نفسيًا ويجب أن تعالج لما تبقا قضيتك الأطفال لابسين أيه.. أنت المنحل والمرض في عقلك.. دي ناس عوزا تتعالج ".

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