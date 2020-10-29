بايرن ميونخ يفشل في تجديد عقد نجم الفريق





ذكرت تقارير صحفية ألمانية كواليس وتفاصيل الاجتماع الذي جمع بين ممثلي النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني وإدارة الفريق البافاري حول تجديد عقد النجم النمساوي الذي ينتهي في الصيف المقبل.





وأكدت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين انتهت بدون النجاح في الوصول إلى إتفاق ويبدو أن ذلك بعيد جداً في الوقت الحالي.





وأفادت الصحيفة الألمانية بأن كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونخ وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي البافاري إجتمعوا مع بيني زهافي وكيل أعمال ديفيد ألابا ووالده جورج ألابا يوم الجمعة الماضي في مكتب النادي.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ عرض عقد جديد لمدة خمس مولسم براتب سنوي يبلغ قدره 11 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون قد يحصل عليها ألابا من المكافآت.





وألمحت الصحيفة الألمانية أن ممثلي النجم النمساوي رفضوا ذلك لأنهم يتطلعون لراتب أكبر خاصة أن ألابا يحصل في عقده الحالي على 15 مليون يورو وهو في الأصل بعيد عن رواتب أهم النجوم في الفريق أصحاب الرواتب الأعلى، وهم : روبرت ليفاندوفسكي الذي يحصل على 32 مليون يورو بينما يحصل مانويل نوير على 34 مليون يورو في حين يتقاضى توماس مولر 31 مليون يورو.



