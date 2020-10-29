محافظ دمياط: افتتحنا مدارس لا تقل عن الدولية والخاصة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
منال عوض
منال عوض
داليا الحسين
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قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنّ المدارس التي أنشئت حديثًا في المحافظة بلغت تكلفتها 266 مليون جنيه، وهى ليست قاصرة على المدن فقط بل في مختلف القرى أيضًا، وتتضمن إمكانيات لذوى الإعاقة بعد إقرار نظام لدمج.

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء الأربعاء: "نحيى جميع القائمين على المنظومة التعليمية، لأن المدارس لا يوجد فارق بينها وبين المدارس الخاصة والدولية، كما أنّ كثاف الفصول أصبحت لا تتعدى 37 تلميذا، ونسبة الحضور عالية جدًا بالمدارس، ولا يوجد أي حالات كورونا منذ بداية العام الدراسي".

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنّ نسبة المصالحات في مخالفات البناء بلغت 98%، بعدما قامت المحافظة بتخفيضات بلغت في بعض المناطق لـ70%، معقبة: "98% سددوا جدية التصالح ممن تقدموا بطلبات للتصالح".

وفى سياق آخر قالت منال عوض، خلال نفس المداخلة، إنّ الحريق الذي نشب في أحد محال بيع مستلزمات الدهانات، مكونا من خمس طوابق، ومن المرشح أنّ يكون بسبب ماس كهربائي، "وسيتم تحويل العقار إلى المنشآت الآيلة للسقوط.. وكل المصابين خرجوا من المستشفى بعد الظهر".

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