لاعب الهلال الجديد ينضم لصفوف الفريق

وصل الأرجنتيني لوسيانو فييتو لصفوف نادي الهلال السعودي للانضمام الي الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الرياض، استعدادا للانضمام لتدريبات الفريق بشكل رسمي بعد خضوعه لفترة الحجر الصحي.





وذكر نادي الهلال في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن "الأرجنتيني لوسيانو فييتو وصل الى الرياض.. مرحبا بك في كبير آسيا ورابع العالم".





وأرفق الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بضع صور من وصول فييتو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.





وحسمت إدارة الهلال إجراءات شراء عقد اللاعب الأرجنتيني من سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل ساعات من انتهاء سوق الانتقالات، وسيمتد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 2023.





وقال فييتو عقب وصوله للرياض للانخراط في تدريبات الهلال :"مرحبا جماهير الهلال.. أنا سعيد بوجودي هنا".



