الأهلي يُخطر سموحة بعودة صلاح محسن





أخطر مسؤولو النادي الأهلي، مجلس إدارة سموحة السكندري بإعادة صلاح محسن مهاجم الأول المُعار للأخير، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.





عودة صلاح محسن إلى النادي الأهلي





وقرر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بشكل رسمي عودة صلاح محسن، ورفض فكرة تمديد إعارته لسموحة أو رحيله.





من جانبه شهدت الأيام الماضية مفاوضات ومباحثات في النادي الأهلي بشأن مصير لاعبي الاهلي المُعارين لأندية محلية ومنهم صلاح محسن الذى نال إعجاب موسيماني.





الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي رفضوا بشكل رسمي بيع أو إعارة صلاح محسن، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



