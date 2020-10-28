تعرف علي الجهاز الفني لفريق المنصورة بالموسم الجديد





ويقود الفريق البرتقالي، جهاز فني مكون من ، ياسر عبد الواحد مدير فني ، داود نصر مدرب عام ، ابراهيم مرزوق مدرب مساعد، اسلام مسعد مشرف عام، ،عبد الرؤوف أبو شعيشع مدير للكره، سيد فوزي مدرب حراس و تامر صابر محلل أداء محمود السروجي طبيب و أيمن شحاتة أخصائي تغذية دكتور أشرف منير أخصائي الاصابات ، علاء الجوهري أخصائي ، محمد صدقي مدير إداري ، محمد الوكيل مدير شؤون لاعبين ، اسماعيل عبد الغفار مدلك .









إعتمد مجلس إدارة نادي المنصورة، تشكيل الجهاز الفني، للفريق الكروي الأول، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني موسم 2020-2021.