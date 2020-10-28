تعرف علي الجهاز الفني لفريق المنصورة بالموسم الجديد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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إعتمد مجلس إدارة نادي المنصورة، تشكيل الجهاز الفني، للفريق الكروي الأول، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني موسم 2020-2021.

ويقود الفريق البرتقالي، جهاز فني مكون من ، ياسر عبد الواحد مدير فني ، داود نصر مدرب عام ، ابراهيم مرزوق مدرب مساعد،اسلام مسعد مشرف عام، ،عبد الرؤوف أبو شعيشع مدير للكره، سيد فوزي مدرب حراس وتامر صابر محلل أداء محمود السروجي طبيب وأيمن شحاتة أخصائي تغذية  دكتور أشرف منير أخصائي الاصابات ، علاء الجوهري أخصائي ، محمد صدقي مدير إداري ، محمد الوكيل مدير شؤون لاعبين ، اسماعيل عبد الغفار مدلك .


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