إحصاء: بايدن يتقدم بفارق نقطتين على ترامب في أريزونا

كشف إحصاء لـ"إيبسوس" و"رويترز"، أن 48 في المئة من الناخبين في أريزونا يدعمون المرشح الديمقراطي جو بايد، بينما 46 في المئة منهم يدعمون الرئيس دونالد ترامب.

وخلص الإحصاء إلى أن ترامب يسحب التعادل الإحصائي مع بايدن في فلوريدا مدعوما بنسبة 47٪ من الناخبين المحتملين مقابل 49% لبايدن.

وأظهرت بيانات "مشروع الانتخابات الأمريكية" يوم الاثنين، أن أكثر من 60 مليونا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع وذلك في تصويت متجاوز للأرقام القياسية يمكن أن يسفر عن أعلى إقبال خلال أكثر من قرن.