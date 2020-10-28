إصابة مدرب الزمالك السابق بفيروس كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
تعرض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والحالي لفريق التعاون السعودي، بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج التحاليل ايجابية. 

وذكرت صحيفة "الجزيرة السعودية"، إن التعاون السعودي يخسر 4 لاعبين أمام القادسية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وهم: الحارس كاسيو والمدافع إياغو وإبراهيم الزبيدي وسيدرك اميسي بالإضافى إلى المدير الفني باتريس كارتيرون.

و تولى باتريس كارتيرون تدريب فريق التعاون السعودي بعد رحيله المفاجئ عن تدريب فريق الزمالك. 

ويستعد التعاون السعودي لمواجهة القادسية المقرر غقامتها غدا في الدوري السعودي، ولن يتواجد كارتيرون في المباراة لخضوعه للعزل الصحي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب الزمالك كورونا كارتيرون الزمتالك التعاون

أخبار تهمك

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ ساعة

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ 19 دقيقة

عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

صحيفة.. كارتيرون يتوصل لاتفاق لتدريب التعاون السعودي

الزمالك يرد على اتهام "كارتيرون"

تعرف على المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك

رقم خرافي.. التعاون السعودي يطلب ثنائي الزمالك بعد التعاقد مع كارتيرون

كارتيرون يعلن تشكيل التعاون لمواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

الظهور الأول لكارتيرون مع التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

12:14 ص

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

11:30 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه