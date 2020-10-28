إصابة مدرب الزمالك السابق بفيروس كورونا

تعرض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك والحالي لفريق التعاون السعودي، بفيروس كورونا المستجد بعدما جاءت نتائج التحاليل ايجابية.





وذكرت صحيفة "الجزيرة السعودية"، إن التعاون السعودي يخسر 4 لاعبين أمام القادسية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا وهم: الحارس كاسيو والمدافع إياغو وإبراهيم الزبيدي وسيدرك اميسي بالإضافى إلى المدير الفني باتريس كارتيرون.





و تولى باتريس كارتيرون تدريب فريق التعاون السعودي بعد رحيله المفاجئ عن تدريب فريق الزمالك.





ويستعد التعاون السعودي لمواجهة القادسية المقرر غقامتها غدا في الدوري السعودي، ولن يتواجد كارتيرون في المباراة لخضوعه للعزل الصحي.



