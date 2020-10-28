بنزيما ينافس ميسي على رقم قياسي جديد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ساهم في تعادل فريقه أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة Squawka Football المختصة في الإحصائيات إلى أن ريال مدريد كان متأخراً بهدفين نظيفين في المباراة حتى الدقيقة 87 حين سجل كريم بنزيما هدف تقليص الفارق ثم سجل كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة 93.

وأكدت الشبكة الإحصائية أن بنزيما أصبح ثاني لاعب يسجل في 16 موسمًا متتالياً في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني.

وأفادت الشبكة الإحصائية بأن ريال مدريد يتواجد في المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطة واحدة بينما يحتل صدارة المجموعة شاختار دونيتسك الأوكراني برصيد 4 نقاط والمركز الثاني من نصيب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني برصيد نقطتين في حين جاء إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد نقطتين.


 

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