خبير أمني: يجب تشديد الرقابة على سائقي مركبات النقل الجماعي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:19 ص
مجدي بسيوني
مجدي بسيوني
كـسـاب أحـمـد
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طالب اللواء مجدى البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بضرورة وجود منظومة عامة يخضع لها جميع قائدي المركبات التي تحمل ركاب، يتم خلالها رصد ومراقبة سير هؤلاء، بالإضافة إلى تجديد الرخص لهم سنويًا ويتم توقيع الكشف عليهم من أجل معرفة تعاطيهم للمخدرات من عدمه، وتابع:" أي مركبة تحمل أرواح هي وسيلة نقل جماعي مش عوزنها تكون موت جماعي".

وأضاف "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه يجب أن يكون هناك مراقبة مجتمعية لأتوبيسات المدارس ووسائل النقل العام، يتم من خلالها تلقى شكاوى المواطنين الذين يشاهدون أسلوب مخالف لأى من هؤلاء السائقين مثل السرعة الجنونية والتهور، متابعا: "لو الواحد عرف أنه فيه رقابة عليه من جهات مختلفة هيمشي زي الألف".

وأشار "البسيوني"، إلى ضرورة وجود مراقبة مرورية تكون مستترة ومتخفية من أجل ضبط السائقين المتهورين أو الذين يسيرون بسرعة جنونية.

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