نصائح البابا تواضروس للوقاية من كورونا في اجتماع الأربعاء

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ماريان ناجى
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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عددًا من النصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19. 

جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى خلاله عظة بعنوان "ثقافة التضرع".

وقال البابا: "في وقت الشتاء تزيد أدوار البرد والإنفلونزا، من فضلكم انتبهوا جدًا مع دخول الشتاء. مع الحرص البالغ ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والتباعد".

وأضاف: "لا تستهينوا بهذه الأشياء، الأسبوع الماضي توفى اثنين من الآباء الكهنة، لم يستطع الطب أن ينقذهم وكان بهذا المرض، فأرجوكم وعلشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا، ليس من الحكمة أن البلد تغلق لأن الناس يجب أن تعيش فالبديل الوحيد ألا نستهين".

وشدد: "في كل مكان الكمامة باستمرار، واستعمال الصابون والمطهرات باستمرار والبعد. ومع أبسط أعراض ارتاح في البيت حتى لا تكون سبب في مرض الآخرين، هذه الأشياء الصغيرة يا أحبائي مهمة جدًا، وأرجوكم توعوا الآخرين".

وعن البيان الصادر من الكنيسة بخصوص ذات الموضوع، قال قداسة البابا: "بالأمس طلعنا بيان لأجل أن نقلل الأعداد في أنشطة الكنائس وإذا لم توافق الأمور سوف نقلل أكثر، فأرجوكم انتبهوا علشان حياتنا تمر بسلام".

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