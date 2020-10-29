نصائح البابا تواضروس للوقاية من كورونا في اجتماع الأربعاء

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عددًا من النصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19.

جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى خلاله عظة بعنوان "ثقافة التضرع".





وقال البابا: "في وقت الشتاء تزيد أدوار البرد والإنفلونزا، من فضلكم انتبهوا جدًا مع دخول الشتاء. مع الحرص البالغ ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والتباعد".



وأضاف: "لا تستهينوا بهذه الأشياء، الأسبوع الماضي توفى اثنين من الآباء الكهنة، لم يستطع الطب أن ينقذهم وكان بهذا المرض، فأرجوكم وعلشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا، ليس من الحكمة أن البلد تغلق لأن الناس يجب أن تعيش فالبديل الوحيد ألا نستهين".