ضبط عامل حاول اغتصاب طفلة في مدينة الألومنيوم بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، في محافظة قنا، عامل، بتهمة محاولة التحرش واغتصاب طفلة بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي.





وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، بلاغا من مركز شرطة نجع حمادي، بضبط عامل بمطعم فول بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي، بعد محاولته اغتصاب طفلة عمرها 11 عاما، بمدينة الألومنيوم بنجع حمادي.





وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم استدرج الطفلة، وتحرش بها، وحاول اغتصابها، وكشف التقرير الطبي، أن المتهم حاول اغتصاب الطفلة، التي تمكنت من الهرب منه.



