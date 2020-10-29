شاهد.. اكتشاف نوع من الطفح الجلدي ينذر بالإصابة بفيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:45 ص
أمنية فوزي
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كشفت قناة "الغد" الفضائية، عن أن هناك طفح جلدي ينذر بإصابتك بفيروس كورونا علامة تحذيرية جديدة لخطر الإصابة بفيروس كورونا يجب تصنيفها كعارض رئيسي لعدوى الفيروس القاتل.

وأوضح تقرير قناة الغد أن الشكل خطرًا يهدد العالم أجمع لقرابة الـ 10 أشهر بعد ظهوره محذرين منه كلا من البالغين والأطفال يتمثل في مرض جلدي يمكن أن يكون مؤلمًا ومثيرًا للحكة في بعض الأحيان.

وأضاف التقرير، أن العلماء في لندن أوضحوا أن 8.8% من الذين أبلغوا عن نتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا عانوا من طفح جلدي كجزء من الأعراض مقارنة بـ5.4% من الأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية ولمزيد من التحقيق أنشأ الفريق اللندني استبيانا منفصلا عبر الإنترنت وجمع معلومات لما يقارب من 12 ألف شخص يعانون من طفح جلدي ويشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو تأكدوا منه نتيجة الدراسة أوضحت ظهور نوع من الطفح الجلدي في أصابع اليدين والقدمين المصابة وأطلق عليه اسم أصابع كوفيد وهو النوع الذي ينذر بالإصابة بفيروس كورونا وهو عبارة عن نتوءات ضاربة إلى الحمرة على أصابع اليدين أو القدمين قد تكون مؤلمة ولكنها لا تسبب الحكة عادة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 90 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99174 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها، و6234 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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