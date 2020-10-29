شاهد.. اكتشاف نوع من الطفح الجلدي ينذر بالإصابة بفيروس كورونا

كشفت قناة "الغد" الفضائية، عن أن هناك طفح جلدي ينذر بإصابتك بفيروس كورونا علامة تحذيرية جديدة لخطر الإصابة بفيروس كورونا يجب تصنيفها كعارض رئيسي لعدوى الفيروس القاتل.





وأوضح تقرير قناة الغد أن الشكل خطرًا يهدد العالم أجمع لقرابة الـ 10 أشهر بعد ظهوره محذرين منه كلا من البالغين والأطفال يتمثل في مرض جلدي يمكن أن يكون مؤلمًا ومثيرًا للحكة في بعض الأحيان.





وأضاف التقرير، أن العلماء في لندن أوضحوا أن 8.8% من الذين أبلغوا عن نتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا عانوا من طفح جلدي كجزء من الأعراض مقارنة بـ5.4% من الأشخاص الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية ولمزيد من التحقيق أنشأ الفريق اللندني استبيانا منفصلا عبر الإنترنت وجمع معلومات لما يقارب من 12 ألف شخص يعانون من طفح جلدي ويشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا أو تأكدوا منه نتيجة الدراسة أوضحت ظهور نوع من الطفح الجلدي في أصابع اليدين والقدمين المصابة وأطلق عليه اسم أصابع كوفيد وهو النوع الذي ينذر بالإصابة بفيروس كورونا وهو عبارة عن نتوءات ضاربة إلى الحمرة على أصابع اليدين أو القدمين قد تكون مؤلمة ولكنها لا تسبب الحكة عادة.



