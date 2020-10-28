نجلاء بدر تثير الجدل بنظارة في مهؤجان الجونة السينمائي









وارتدت "بدر" على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي فستان أحمر جرئ مفتوح من ناحية الصدر وشعر منسدل على كتفها ونظارة شمس.









وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.









وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

ظهرت الفنانة نجلاء بدر في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي وذلك بإطلالة متألقة وجريئة كما حرصت على منذ بداية المهرجان.