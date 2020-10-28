نجلاء بدر تثير الجدل بنظارة في مهؤجان الجونة السينمائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
ظهرت الفنانة نجلاء بدر في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي وذلك بإطلالة متألقة وجريئة كما حرصت على منذ بداية المهرجان.



وارتدت "بدر" على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي فستان أحمر جرئ مفتوح من ناحية الصدر وشعر منسدل على كتفها ونظارة شمس.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون الفنانه رانيا يوسف

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

دجلة يعرض 200 ألف دولار لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 6 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

منذ ربع ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حورية فرغلي على الريد كاربت بفستان أسود جرئ (صور)

ريا أبي راشد بفستان أنيق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

عائشة بن أحمد تثير الجدل بفستان شفاف وبرقصة مع ريم مصطفى

غادة عادل تبهر جمهورها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

بإطلالة رومانسية مع زوجها.. رانيا منصور تبهر الجميع في ثالث أيام الجونة السينمائي

بشرى تبهر الجميع بفستان متألق على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 12 حالة وفاة

12:14 ص

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

09:28 م

نجم منتخب مصر يرفض مفاوضات الزمالك بعد تدخل الأهلي

11:30 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه