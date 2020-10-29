أسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2020.. المعدن الأصفر يخسر 8 جنيهات

موجة تراجع أصابت أسعار الذهب بداية من تعاملات اليوم الخميس، بضغط من الهبوط بالبورصة العالمية للمعدن الأصفر مع ارتفاع سعر الدولار، وخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 8 جنيهات ليسجل 823 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 823 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 705 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 940.5 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6548 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 823 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 705 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 940.5 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6548 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

نهت أسعار الذهب تعاملات أمس الأربعاء، على تراجع مع قوة العملة الأمريكية وسط تضاؤل احتمالات إقرار حزمة التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صفقة التحفيز من المحتمل أن تكون متاحة بعد انتخابات الرئاسة، ملقياً باللوم على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب في تأخرها التحفيز حتى الآن.









ولم تستفد أسعار المعدن الأصفر من خسائر الأسهم العالمية خلال التعاملات لكنها تأثرت سلباً من قوة الدولار في ترقب لتطورات أزمة كورونا وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بنحو 4.5 بالمائة خلال الشهر الماضي.









وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 32.70 دولار إلى 1879.20 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 25 سبتمبر الماضي.





بتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.6 بالمائة أو ما يعادل 30.90 دولار إلى 1877.08 دولار للأوقية.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.43.



