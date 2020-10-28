موعد إنطلاق تدريبات سرس الليان استعدادًا للممتاز "ب"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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قرر مجلس إدارة نادي سرس الليان، برئاسة محمد خلف الله، إنطلاق تدريبات الفريق الكروي الأول، يوم السبت المقبل، في الواحدة ظهراً، بملعب نادي سرس الليان، تحت قيادة المدير الفني، أسامة حجاج، وجهازه المعاون، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

الجهاز الفني

يقود الفريق السرساوي، جهاز فني، يضم، أسامة حجاج، مديرا فنيا، عبد الحميد سلامة، مدرب عام، محمود الشامي، طبيب ومدرب أحمال، محمود الجحش مدرب حراس مرمى، محمد شعبان أخصائي علاج طبيعي، سامي عبيد مشرف عام، محمد كليلة مديرا للكرة، عادل قديحه إداري.

موسم الصعود

وتأهل سرس الليان في الموسم الحالي، لدوري القسم الثاني، عقب تصدر المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث، برصيد 55 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن الوصيف، فريق الشرقية.

هدّافي سرس الليان

سجل الفريق المنوفي، 43 هدف، في الموسم المنقضي، ويعد اللاعب فريد دويدار هداف سرس الليان برصيد 12 هدف، يليه محمود طيارة 6 أهداف، وعبد الفتاح دروجبا 4 أهداف، مجدي جدوع 4 أهداف، أحمد بالي 3 أهداف، أحمد ناصر هدفين، حلمي أحمد هدفين، أحمد باتو هدفين.

قائمة اللاعبين

احمد رزق - ايمن فتحي - محمد زيادة - هاني أحمد - أحمد عصام (شيكو) محمد سعيد (كشري) - حلمي أحمد - علي صلاح عشري - محمود شيحة -  محمد حسني شطية - أشرف سرور - ابو بكر فوزي - أحمد عيد - مجدي جدوع - أحمد طلعت - أحمد بديوي - شريف هيكل. - فريد دويدار - محمد كمال( ميدو) - أحمد باتو - أحمد ناصر - محمد اشرف (بولا) - خالد علي(بيبو) - عبد الفتاح سعيد (دروجبا) - أحمد بالّي  (بالي) - سامح بكري - محمود خالد( طيارة) - أحمد عمران - حربي محمود - عبد الله فؤاد - فوزي فتحي - سامبو  - محمد ناصر.

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