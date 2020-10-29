أستاذ اقتصاديات الصحة: يجب تعميم غرامات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه يتوقع زيادة عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة القادمة ولاسيما في ظل تزايد أعداد المصابين حول العالم. 

وأضاف "عنان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن العالم حاليًا مقسم إلى أربع أقسام بالنسبة لإصابات كورونا تبدأ من آسيا التي ارتفعت بها الأعداد ولكنها سيطرت عليها ثم أوروبا التي تحولت إلى بؤرة وبعدها أمريكا ثم الشرق الأوسط.

وتابع "الملاحظ عالميًا أن الأرقام تتزايد بصورة كبيرة، والأرقام تضاعف في فرنسا على سبيل المثال 6 أضعاف ما كانت عليه في الذروة الأولى، والفيروس لم تقل شراسته، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بديلًا عن غلق الاقتصاد، وتفعيل الغرامات حتى نتجنب سيناريوهات ما يحدث في أوروبا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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