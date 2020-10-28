"العربية ولعت".. تفحم "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر

تفحمت سيارة "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر بمنطقة الوراق، شمالي محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.





تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أعلى محور تحيا مصر.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء، وإنتقلت القوات إلى مكان البلاغ ، وبالفحص والمعاينة تبين أن ألسنة النيران التهمت السيارة، ما أسفر عن تفحمها ولم يسفر الحريق عن إصابات.



