"العربية ولعت".. تفحم "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:11 م
السيارة المحترقة
السيارة المحترقة
إيمان عبد العاطي
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تفحمت سيارة "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر بمنطقة الوراق، شمالي محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أعلى محور تحيا مصر.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارة إطفاء، وإنتقلت القوات إلى مكان البلاغ ،  وبالفحص والمعاينة تبين أن ألسنة النيران التهمت السيارة، ما أسفر عن تفحمها ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
"العربية ولعت".. تفحم "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر
"العربية ولعت".. تفحم "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر
"العربية ولعت".. تفحم "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر
"العربية ولعت".. تفحم "ميكروباص" أعلى محور تحيا مصر

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